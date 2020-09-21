Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел свой третий бой на профессиональном ринге.
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В Днепре в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией "Top Boxing Generation", Выхрист нокаутировал испанца Габриэля Энгуему (10-10, 6 КО).
Украинский боксер нокаутировал испанца в третьем раунде.
Для Выхриста эта победа стала третьей подряд.
Видео опубликовал телеканал XSport.
Отметим, что в рамках вечера бокса в Днепре супертяж Андрей Руденко (33-5, 20 КО) завоевал титул чемпиона Украины, победив другого украинца Константина Довбыщенко (7-8-1, 4 КО). Руденко выиграл единогласным решением судей - 100:92, 99:91, 100:91.
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