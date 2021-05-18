По словам экс-тренера, бывший чемпион мира усиленно тренируется.

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что его экс-подопечный возобновит карьеру.

Об этом Башир заявил в комментарии "Чемпионату".

Читайте такжеУсик - в топ-30: Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов в истории"На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется", - отметил бывший тренер Кличко-младшего.

Также он выразил уверенность, что Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории.

"Уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера", – рассказал Башир.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Ольга Робейко