"Драться будем по законам войны": ветеран АТО пообещал устроить Усику "грандиозный бой"

Украинский боксер получил еще одного потенциального соперника.

Ветеран АТО в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Андрей Грачов бросил вызов украинской звезде бокса Александру Усику.

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Обращение к бывшему чемпиону мира Грачов написал на своей странице в Facebook.

"Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе, дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой.

По правилам бокса ты захотел? Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил... Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили. Ты узнаешь, кто на кого напал, и с кем у нас война", - написал Грачов.

Стоит отметить, что в настоящий момент запись недоступна для пользователей, которые не находятся у ветерана в друзьях. Есть вероятность, что она была удалена.

Ранее Усика вызвал на бой без правил украинский борец Богдан Грицай, который обвинил боксера в пророссийской позиции и угрозах украинцам, которые его критикуют.

Как сообщал УНИАН, позже Усик ответил борцу, предложив ему встретиться на ринге.