32-летний экс-чемпион мира по трем версиям в легком весе Василий Ломаченко успешно проходит курс реабилитации после операции на правом плече.

Команда Василия Ломаченко планирует вернуть боксера в ринг уже в апреле или мае. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.

"Лома нормально восстанавливается. Уже бегает кроссы и постепенно начинает работать в зале", - отметил менеджер Василия для BoxingScene.

Читайте также"Этот парень - примадонна": тренер Лопеса резко высказался о Ломаченко

По словам Климаса двукратный олимпийский чемпион с конца января сможет полноценно тренироваться и давать нагрузку на прооперированное плечо.

"Он хочет вернуться в ринг как можно скорее. Врачи прогнозируют, что с конца января он сможет подтягиваться и отжиматься", - добавил Клімас.

Перспективы Василия Ломаченко: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН