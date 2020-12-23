Команда Василия Ломаченко планирует вернуть боксера в ринг уже в апреле или мае. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.
"Лома нормально восстанавливается. Уже бегает кроссы и постепенно начинает работать в зале", - отметил менеджер Василия для BoxingScene.
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По словам Климаса двукратный олимпийский чемпион с конца января сможет полноценно тренироваться и давать нагрузку на прооперированное плечо.
"Он хочет вернуться в ринг как можно скорее. Врачи прогнозируют, что с конца января он сможет подтягиваться и отжиматься", - добавил Клімас.
Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи. Затем его отец также подчеркнул, что они не собираются давать Ломаченко реванш.
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
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