Знаменитый экс-чемпион включил Ломаченко в тройку лучших боксеров мира

Оскар Де Ла Хойя назвал трех лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя включил украинского чемпиона Василия Ломаченко в тройку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом сообщает boxingscene.com.

По мнению Де Ла Хойи, лучшим является мексиканец Сауль Альварес, а Ломаченко делит второе-третье места с американцем Теренсом Кроуфордом.

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"На первое место нужно поставить Канело. Из-за уровня его оппозиции. Считаю, что Канело - единственный, кто хочет драться со всеми лучшими. Все остальные боксеры сразу спрашивают: "А сколько мы заработаем за этот бой?". Канело это не интересует, он просто хочет боксировать против лучших", - сказал Де Ла Хойя.

"Кроуфорд и Ломаченко находятся на одном уровне. Считаю, у Кроуфорда есть потенциал стать суперзвездой благодаря его способностям и таланту. Ломаченко - выдающийся боксер, и, думаю, он мог бы боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, и преуспеть там", - добавил экс-боксер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что была названа предварительная дата боя между Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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