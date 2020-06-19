Ломаченко - Лопес: названа предварительная дата боя
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал предварительную дату боя между украинским чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.
"Предварительная дата боя - 19 сентября. Надеемся, все у нас получится", - сказал Арум, которого цитирует BoxingScene.
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По словам промоутера, бой планируется провести в Лас-Вегасе:
"Бой может пройти на "MGM Grand". Также это может быть арена "Mandalay Bay", которая скоро вновь откроется. Это может быть и "T-Mobile Arena". Одна из этих арен примет бой Ломаченко с Лопесом".
Напомним, изначально бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и американцем должен был пройти 30 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
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