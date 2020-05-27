"Подло гадит Украине": борец Грицай назвал условие, при котором прекратит обсуждать Усика (видео)

Украинский спортсмен хочет, чтобы звездный боксер перестал "продвигать российские интересы".

Украинский борец Богдан Грицай, который бросил вызов Александру Усику, записал новое видео с обращением к звезде бокса.

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Ролик опубликован на YouTube-канале Грицая.

Борец объяснил, что продолжит обсуждать боксера, если Усик и дальше будет использовать популярность, чтобы продвигать "российские интересы".

"Усик не является и никогда не был моей мишенью. Если он прекратит продвигать российские интересы, используя свою популярность в определенных кругах, мне он станет совершенно неинтересен. Но если, прячась от диванных экспертов за диваном, Усик и его команда продолжат подло гадить Украине и украинцам - я с темы Усика, его бизнеса и бизнес-интересов не слезу.

Сашенька, хочешь дальше зарабатывать на украинцах? Тогда тебе придется научиться нас уважать и не плевать в колодец, из которого ты с такой жадностью хлебаешь всю свою жизнь", - заявил Грицай.

Также борец раскритиковал компанию братьев Кличко за публичное заявление про "уважение позиции Усика" и упомянул Василия Ломаченко, который призвал подписать петицию о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП.

"Совсем недавно Ломаченко и Усик обещали с кулаками встать на защиту российской церкви. От кулаков - к петиции. Разве это не прогресс?", - добавил Грицай, тем самым подчеркнув, что польза от его роликов уже прослеживается.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный украинский боксер поддержал Усика в конфликте с борцом Грицаем.

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