Ломаченко призвал подписать петицию о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП

Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который внесен в базу "Миротворца", разместил в сети просьбу подписать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

На скриншоте, который Ломаченко опубликовал в Instagram, говорится:

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"Братья и сестры! Петиция в поддержку лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах Viber с просьбой данную петицию подписать".

Также Ломаченко разместил на своей странице ссылку на петицию.

Пост боксера разгневал подписчиков:

"Это что - сепарский призыв?", "Вася, не пропускай удары по голове", "Лома, походу, ФСБ завербовала", "У Василия совсем крыша поехала. Это уже прямой сепаратизм", "Пошел ты нах*й, агент русского мира".

Однако были и те, кто поддержал Ломаченко: "Человечище", "Спасибо, Лома", "Молодец, "Василий".

Отметим, что 15 апреля была опубликована петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в управление Православной церкви Украины. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ответ на это через две недели была создана петиция с требованием оставить лавру в подчинении УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко вместе с Александром Усиком снялся в фильме российского монастыря и заявил, что считает Украину и Россию "единым народом". До этого боксеры поздравляли с Пасхой в компании российских артистов. Кроме того, Ломаченко призывал православных рисовать кресты на дверях, а затем извинялся за "фейковую информацию", а также публиковал в сети религиозное видео с российским спецназом.

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