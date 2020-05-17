"Обязаны уважать": в промоутерской компании братьев Кличко рассказали об отношении к позиции Усика
Александр Красюк, генеральный директор "K2 Promotions", которая представляет интересы Александра Усика, рассказал об отношении компании братьев Кличко к позиции боксера.
Об этом Красюк сказал в комментарии для XSport.ua.
"Что касается моего личного отношения и позиции "К2 Promotions"... За всю историю деятельности нашей компании мы сотрудничали с боксерами из разных стран, которые были представителями разных конфессий. Были мусульмане, православные, католики, протестанты и просто атеисты. Каждый был личностью со своими взглядами на разные аспекты человеческой жизни. И это никогда не делало нас врагами или оппонентами. Нас объединяла одна цель - высшие спортивные достижения!", - сказал Красюк.
Он подчеркнул, что нужно уважать позицию Усика, а также отдал должное спортсмену за то, что тот не пытается угодить всем:
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"Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто ее выражать, без попытки завоевать дополнительные "дивиденды", подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды".
Красюк также сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Усика с ситуацией вокруг легендарного Мохаммеда Али:
"Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками сложившихся на то время взглядов. Тем не менее, сегодня весь мир признает Али "Величайшим" из великих и нет никого, кто бы мог оспорить легендарность его личности. Собака лает - караван идет...".
Напомним, Усик вместе с Василием Ломаченко были внесены в базу "Миротворца".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о "единстве" Василия Ломаченко с россиянами.