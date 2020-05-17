"Обязаны уважать": в промоутерской компании братьев Кличко рассказали об отношении к позиции Усика

Гендиректор "K2 Promotions" считает, что стоит ценить то, что Александр Усик открыто выражает свою позицию.

Александр Красюк, генеральный директор "K2 Promotions", которая представляет интересы Александра Усика, рассказал об отношении компании братьев Кличко к позиции боксера.

Об этом Красюк сказал в комментарии для XSport.ua.

"Что касается моего личного отношения и позиции "К2 Promotions"... За всю историю деятельности нашей компании мы сотрудничали с боксерами из разных стран, которые были представителями разных конфессий. Были мусульмане, православные, католики, протестанты и просто атеисты. Каждый был личностью со своими взглядами на разные аспекты человеческой жизни. И это никогда не делало нас врагами или оппонентами. Нас объединяла одна цель - высшие спортивные достижения!", - сказал Красюк.

Он подчеркнул, что нужно уважать позицию Усика, а также отдал должное спортсмену за то, что тот не пытается угодить всем:

Читайте также"Пожелал стать более известным": промоутер Усика оценил вызов на бой от борца Грицая

"Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто ее выражать, без попытки завоевать дополнительные "дивиденды", подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды".

Красюк также сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Усика с ситуацией вокруг легендарного Мохаммеда Али:

"Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками сложившихся на то время взглядов. Тем не менее, сегодня весь мир признает Али "Величайшим" из великих и нет никого, кто бы мог оспорить легендарность его личности. Собака лает - караван идет...".

Напомним, Усик вместе с Василием Ломаченко были внесены в базу "Миротворца".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказалась о "единстве" Василия Ломаченко с россиянами.