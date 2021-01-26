Украинский боксер поспорит за титул "временного" чемпиона WBO.

Команды украинца Александра Усика и британца Джо Джойса близки к согласованию поединка.

Об этом на своем сайте сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэль.

Он подчеркнул, что контракт еще не подписан, но стороны уже близки к заключению договора. Усик и Джойс поспорят за титул "временного" чемпиона по версии WBO.

В то же время сам Джойс в комментарии журналу The Ring сообщил, когда может состояться бой:

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"Запланированная дата - апрель. Это то, на что мы ориентируемся. Мы ходим вокруг да около с командой, чтобы заключить сделку. Ждем доработки деталей и надеемся, что этот поединок состоится".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сменил риторику, сказав, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся.

Также стало известно, что WBO все же разрешила Джошуа отложить обязательную защиту титула и санкционировала проведение боя с Фьюри.

Британский боксер Джо Джойс ранее бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь