Александр Усик / фото REUTERS

Команды украинца Александра Усика и британца Джо Джойса близки к согласованию поединка. 

Об этом на своем сайте сообщил авторитетный журналист Дэн Рафаэль.

Он подчеркнул, что контракт еще не подписан, но стороны уже близки к заключению договора. Усик и Джойс поспорят за титул "временного" чемпиона по версии WBO.

В то же время сам Джойс в комментарии журналу The Ring сообщил, когда может состояться бой:

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"Запланированная дата - апрель. Это то, на что мы ориентируемся. Мы ходим вокруг да около с командой, чтобы заключить сделку. Ждем доработки деталей и надеемся, что этот поединок состоится".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

  • Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
  • Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. 

  • Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако этот бой не состоялся, и у Фьюри уже подчеркнули, что третьего боя не будет. Также Фьюри пока был освобожден от обязательной защиты пояса.

  • Команды Фьюри и Джошуа уже близки к завершению переговоров по проведению боя за звание абсолютного чемпиона мира.

  • Александр Усик сперва заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным. Позже он сменил риторику, сказав, что хочет, чтобы бой Джошуа - Фьюри состоялся. 

  • Также стало известно, что WBO все же разрешила Джошуа отложить обязательную защиту титула и санкционировала проведение боя с Фьюри.

  • Британский боксер Джо Джойс ранее бросал украинцу вызов. Он занимает второе место в рейтинге WBO - сразу после Усика.

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Автор: Антон Дударь