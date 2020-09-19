Украинский боксер Александр Усик опубликовал в сети свежее видео из тренировочного лагеря, а также обратился к своему следующему сопернику - Дереку Чисоре.
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Видео появилось в Instagram-аккаунте Усика.
Украинский боксер обратился к Чисоре, пока выполнял упражнение на пресс - Усик лежал на полу, а его в это время били по животу медболом.
"Дерек, я иду за тобой!", - выкрикнул Усик.
"Кто-нибудь скажите им, как правильно играть в баскетбол", "Ржу постоянно с того Усика... Позитив спасет мир", "Дерек уже в шоке. Продолжай в том же духе!", "Усик как всегда very feel", - комментируют подписчики.
Усик - Чисора: подробности
- Бой Александра Усика и Дерека Чисоры должен был состояться еще в мае, однако его пришлось перенести из-за коронавируса. Теперь наиболее вероятной датой поединка называют 31 октября, но и она пока под вопросом.
- Стало известно, что во время карантина Усик перенес операцию на руке.
- Ранее Усик уже обращался к Чисоре во время тренировки.
- Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.
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