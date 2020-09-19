Украинский боксер готовится к бою против британца.

Украинский боксер Александр Усик опубликовал в сети свежее видео из тренировочного лагеря, а также обратился к своему следующему сопернику - Дереку Чисоре.

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Видео появилось в Instagram-аккаунте Усика.

Украинский боксер обратился к Чисоре, пока выполнял упражнение на пресс - Усик лежал на полу, а его в это время били по животу медболом.

"Дерек, я иду за тобой!", - выкрикнул Усик.

"Кто-нибудь скажите им, как правильно играть в баскетбол", "Ржу постоянно с того Усика... Позитив спасет мир", "Дерек уже в шоке. Продолжай в том же духе!", "Усик как всегда very feel", - комментируют подписчики.

Усик - Чисора: подробности

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Автор: Антон Дударь