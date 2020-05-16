Бокс на лужайке: промоутер Усика хочет проводить бои во дворе собственного дома после карантина (фото)

Поединки будут проходить без болельщиков.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн создал проект с необычным местом проведения боксерских поединков после карантина.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Хирн намерен проводить бои во дворе своего семейного дома в Брентвуде (Великобритания), в котором находится штаб его промоутерской компании Matchroom Boxing. Площадь территории составляет 15 соток земли - этого будет достаточно для возведения необходимой инфраструктуры.

Стоимость проекта составит 1 миллион фунтов, а поединки будут проходить по субботам в течение четырех недель в июле и августе. Главным событием должна стать встреча Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Боксеры будут проживать в отеле неподалеку. На территории дома возведут раздевалки, ринг и технические помещения.

"Просто представьте. Лето, дом ярко освещен, а неподалеку виднеется Канери-Уорф (квартал Лондона - прим.) и запускаются фейерверки. Затем по склону холма спускаются Уайт и Поветкин, которые громко рвут мою лужайку. Чемпионат мира по боксу в саду. Давайте сделаем это", - заявил Хирн.

В настоящий момент все бои перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Боксерские организации уже начали подготовку к возвращению спорта из карантина.

УНИАН ранее сообщал о том, что бой Александра Усика и Дерека Чисоры не состоится в первый месяц после выхода бокса из карантина.