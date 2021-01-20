Конор Макгрегор / фото REUTERS
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.
Об этом сообщает Boxing Scene.
По словам Макгрегора, он встретится с чемпионом мира в восьми весовых категориях Пакьяо в 2021 году.
"Поединок с Пакьяо почти наверняка состоится. Я слышал, что уже есть контракт и все близко к согласованию. Мы еще ничего не обсуждали, но бой с Пакьяо должен состояться в 2021 году", - сказал ирландец.
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Жизнь и карьера Конора Макгрегора: главное
- Всего в ММА Макгрегор провел 26 боев и одержал 22 победы. В июне 2020 года ирландец в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.
- В августе 2020 года Конор принял решение официально жениться на девушке, с которой состоял в гражданском браке более десяти лет.
- Ранее Макгрегор шокировал болельщиков, попробовав на вкус пчелу.
- В прошлом году Макгрегора задержали во Франции за попытку сексуального насилия. Позже появились подробности ситуации.
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