Культовая ирландская звезда проведет бой с Мэнни Пакьяо.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в 2021 году проведет боксерский поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.

Об этом сообщает Boxing Scene.

По словам Макгрегора, он встретится с чемпионом мира в восьми весовых категориях Пакьяо в 2021 году.

"Поединок с Пакьяо почти наверняка состоится. Я слышал, что уже есть контракт и все близко к согласованию. Мы еще ничего не обсуждали, но бой с Пакьяо должен состояться в 2021 году", - сказал ирландец.

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Автор: Будрин Артем