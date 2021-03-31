Обидчик украинца не поскупился на комплименты.

Теофимо Лопес рассказал о своем отношении к Василию Ломаченко после того, как промоутер украинца подтвердил, что будет бой против японца Масайоши Накатани.

Об этом стало известно из интервью американца для FightHub TV.

Лопес побеждал их обоих, а потому прокомментировал предстоящую встречу.

"Бой Ломаченко - Накатани - замечательный для обоих ребят. Накатани - не пустое место, но и Ломаченко тоже. Ребята, которых я победил, стали только лучше. Это бизнес, но вы помогаете друг другу в трудных поединках. Это будет отличный бой", - считает 23-летний обидчик Ломаченко.

"Ты учишься у таких ребят. Он двукратный золотой призер Олимпийских игр. На его счету 396 побед, одно поражение в любителях. Чемпион мира в трех дивизионах в профи. Этот парень - тот, о ком говорили многие. Он был одним из лучших, и остается им. В моем дивизионе он идет сразу после меня", - добавил Лопес.

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Ломаченко - Накатани: результаты боксеров

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

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Автор: Будрин Артем