Украинский боксер встретится в ринге с соперником из Японии.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что следующим соперником экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Об этом Арум сказал в интервью Barbershop Conversations.

"Ломаченко подерется с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден", - сказал Арум.

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Он также рассказал, что бой состоится или в конце июня или 10 июля.

Ломаченко - Накатани: результаты боксеров

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

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Автор: Антон Дударь