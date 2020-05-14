"Не сможет прибыть в США": соперник Ломаченко заявил об отмене боя с украинцем

Американский боксер уже ищет другие варианты.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что обладатель поясов по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко не сможет выйти против него на ринг, как планировалось ранее.

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Американца цитирует Boxingnews24.

"Бой с Ломаченко не состоится, потому что он находится в Украине, а из-за коронавируса там введен карантин и наложен запрет на авиарейсы. Он физически не может прибыть в США. Мы уже пытались договориться с Девином Хейни, связались с его промоутером Эдди Хирном, но парень, судя по всему, драться не хочет, а только разговаривает", - сказал Лопес.

Напомним, поединок Ломаченко против Лопеса был запланирован на 30 мая, однако событие было перенесено из-за пандемии коронавируса. Боксеры должны были побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко ответил на оскорбления Лопеса.