"У него мой титул": Ломаченко ответил на оскорбления своего следующего соперника

Украинский боксер дал понять, что все скажут его действия на ринге.

Обладатель поясов WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал поведение американского чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), который регулярно старается зацепить украинца оскорблениями.

Читайте также"Высокомерный с*кин сын": соперник Ломаченко в очередной раз оскорбил украинца

Слова Ломаченко опубликовала Instagram-страница промоутерской компании Top Rank.

"Считаю, что он хороший боксер. Это молодой, злой и жесткий боец, у него очень много энергии. Я хочу провести этот бой, потому что он является чемпионом мира и у него мой титул - пояс IBF.

Лопес сказал, что должен запугать меня для победы? Думаю, что таким поведением он только облегчит мне задачу. После боя я хочу посмотреть в глаза ему и его отцу, зафиксировать их выражение лица", - заявил украинец.

"Мой прогноз? Бокс - непредсказуемый вид спорта, сложно что-то угадать. Однако то, что они рассказывают, в каком раунде смогут победить, только подогревает мой интерес".

Напомним, поединок был запланирован на 30 мая, однако событие перенесено из-за пандемии коронавируса. Практически все спортивные мероприятия в мире остановлены, перенесены или отменены.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный Тайсон назвал Ломаченко своим любимым бойцом и подобрал для него соперника.