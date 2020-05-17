Ломаченко - Лопес: промоутер прокомментировал ситуацию с боем

Боб Арум заявил, что поединок украинского боксера не отменен.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию с боем между чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Слова Арума приводит boxingnews24.com со ссылкой на Ringside Reporter Live.

"Мы хотели бы провести этот бой как можно скорее. Но Ломаченко в Украине, и мы сейчас ищем способы, чтобы вернуть его в США вместе с его отцом и остальной командой", - сказал Арум.

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Промоутер подчеркнул, что Top Rank не планирует организовывать промежуточные бои для Ломаченко и Лопеса:

"Лопес постоянно звонит мне и говорит, что они готовы. Мы не собираемся устраивать никакие промежуточные бои. Мы надеемся организовать этот бой. Собираемся сделать его в США, вполне возможно, что без зрителей".

"Надеюсь, нам удастся организовать бой к сентябрю, если мы сможем доставить Ломаченко и его команду сюда", - подытожил Арум.

Напомним, ранее Лопес заявил, что бой не состоится, так как Ломаченко пока не может прилететь в США из Украины.

Также УНИАН сообщал о том, что еще одной причиной возможной отмены боя является сокращение гонораров боксеров.