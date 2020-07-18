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Джошуа и Фьюри случайно встретились на отдыхе в Испании (фото)

23:08, 18 июля 2020
Бокс
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Джошуа и Фьюри могут встретиться в следующем году / фото nbcsandiego.com

Фото опубликовал Джошуа на своей странице в Instagram.

Британские боксеры находятся в отпуске на морском побережье. На фото видно, что Тайсон Фьюри встретил потенциального соперника, когда проезжал за рулем автомобиля. Энтони Джошуа находился на тротуаре в защитной маске.

фото instagram.com/anthonyjoshua

Стоит отметить, что боксеры владеют всеми главными титулами супертяжелого дивизиона. Фьюри является чемпионом WBC, а Джошуа - обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа и Фьюри планируют провести два боя в следующем году.

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