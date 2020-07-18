Джошуа и Фьюри случайно встретились на отдыхе в Испании (фото)
23:08, 18 июля 2020Бокс
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Тайсон Фьюри находился за рулем автомобиля, когда увидел соотечественника.
Джошуа и Фьюри могут встретиться в следующем году / фото nbcsandiego.com
Британские боксеры супертяжелого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа случайно встретились во время отдыха в испанской Марбелье.
Фото опубликовал Джошуа на своей странице в Instagram.
Британские боксеры находятся в отпуске на морском побережье. На фото видно, что Тайсон Фьюри встретил потенциального соперника, когда проезжал за рулем автомобиля. Энтони Джошуа находился на тротуаре в защитной маске.
фото instagram.com/anthonyjoshua
Стоит отметить, что боксеры владеют всеми главными титулами супертяжелого дивизиона. Фьюри является чемпионом WBC, а Джошуа - обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO.
УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа и Фьюри планируют провести два боя в следующем году.
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