Джошуа и Фьюри случайно встретились на отдыхе в Испании (фото)

Тайсон Фьюри находился за рулем автомобиля, когда увидел соотечественника.

Британские боксеры супертяжелого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа случайно встретились во время отдыха в испанской Марбелье.

Фото опубликовал Джошуа на своей странице в Instagram.

Британские боксеры находятся в отпуске на морском побережье. На фото видно, что Тайсон Фьюри встретил потенциального соперника, когда проезжал за рулем автомобиля. Энтони Джошуа находился на тротуаре в защитной маске.

Стоит отметить, что боксеры владеют всеми главными титулами супертяжелого дивизиона. Фьюри является чемпионом WBC, а Джошуа - обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

УНИАН ранее сообщал о том, что Джошуа и Фьюри планируют провести два боя в следующем году.

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