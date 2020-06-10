Битва обидчиков Кличко: Фьюри анонсировал супербой с Джошуа (видео)

Это будет одно из самых громких событий в мире бокса за последние годы.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о договоренности по бою с обладателем поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Поединок состоится в следующем году.

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Об этом Фьюри заявил в видеообращении к фанатам, которое опубликовано на его странице в Instagram:

"Это официально. Бой Фьюри - Джошуа согласован на следующий год. Но есть один момент. Сначала я должен разгромить Деонтея Уайлдера, а потом размажу Энтони Джошуа".

Тем временем промоутер Эдди Хирн в комментарии для Sky Sports уточнил, что чемпионы проведут между собой сразу два боя. Первый пройдет летом 2021 года. Контракты будут подписаны уже в следующем году.

Стоит отметить, что оба боксера стали последними соперниками Владимира Кличко - украинец проиграл Фьюри по очкам, а Джошуа - техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, утраченные в бою с Фьюри.

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