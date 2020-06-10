Битва обидчиков Кличко: Фьюри анонсировал супербой с Джошуа (видео)
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о договоренности по бою с обладателем поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Поединок состоится в следующем году.
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Об этом Фьюри заявил в видеообращении к фанатам, которое опубликовано на его странице в Instagram:
"Это официально. Бой Фьюри - Джошуа согласован на следующий год. Но есть один момент. Сначала я должен разгромить Деонтея Уайлдера, а потом размажу Энтони Джошуа".
Тем временем промоутер Эдди Хирн в комментарии для Sky Sports уточнил, что чемпионы проведут между собой сразу два боя. Первый пройдет летом 2021 года. Контракты будут подписаны уже в следующем году.
It’s official FURY VS JOSUAR AGREED FOR NEXT YEAR, I got to smash @bronzebomber first then I’ll annihilate @anthonyjoshua #WEARESPARTANS MASSIVE THANKS TO DANIEL KINNERHAN FOR MAKING THIS HAPPEN.🙏🏻👍🏻 god bless @khksports @mtkglobal @toprank @frank_warren_official @btsport @espn @gypsykingofficialmerchandise @
Стоит отметить, что оба боксера стали последними соперниками Владимира Кличко - украинец проиграл Фьюри по очкам, а Джошуа - техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.
УНИАН ранее сообщал о том, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, утраченные в бою с Фьюри.
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