Суд не разрешил освободить боксера под залог.

Боксер из Пуэрто-Рико Феликс Вердехо, подозревается в похищении и убийстве беременной девушки Кейшли Родригес.

Об этом сообщает The Washingtonpost.

29 апреля Родригес не появилась на работе. В тот же день ее тело нашли в реке. Свидетели утверждают, что видели как 29 числа Кейшли шла к дому Феликса и после того ее уже никто не видел. Родители Родригес сообщили, что их дочь хотела рассказать боксеру, что она беременна от него.

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Вердехо полиция вызвала сперва как одного из свидетелей, но тот отказался давать показания без своего адвоката. Жена Феликса призналась, что спортсмен изменял ей с Родригес и поддерживал с ней отношения еще со школы.

По версии следствия, 27-летний боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, уколол шприцем со смертельным веществом и сбросил ее тело с моста в реку, предварительно привязав тяжелый камень. Камеры наблюдения зафиксировали автомобиль боксера рядом с мостом, с которого было сброшено тело жертвы. На момент трагической смерти девушка была на втором месяце беременности.

Феликс женат и воспитывает дочь. После первого заседания суда Вердехо отказали в освобождении под залог. Убийство Родригес спровоцировало акции протеста в Пуэрто-Рико.

Отметим, что Вердехо был боксером компании Top Rank. Последний его бой состоялся в декабре 2020 года против будущего оппонента Василия Ломаченко - Масайоши Накатани. Японец нокаутировал пуэрториканца. Более того, Вердехо летом 2012 года на Олимпиаде в Лондоне боксировал против Ломаченко и навязал достойную конкуренцию. Однако все равно уступил со счетом 14:9.

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Автор: Артем Будрин