Энтони Джошуа / фото REUTERS
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в августе.
Как передает Sky Sports, Хирн назвал две возможные даты.
"Я думаю, что всем уже известно о том, что поединок состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет впечатляющее событие", - сказал промоутер.
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Напомним, ранее встреча Джошуа и Фьюри в ринге оказалась под вопросом, но, судя по всему, организовать бой все же удалось.
Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
- Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год.
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