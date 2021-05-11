Два британских чемпиона выйдут на ринг в августе.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в августе.

Как передает Sky Sports, Хирн назвал две возможные даты.

"Я думаю, что всем уже известно о том, что поединок состоится в Саудовской Аравии 7 или 14 августа. Это будет впечатляющее событие", - сказал промоутер.

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Напомним, ранее встреча Джошуа и Фьюри в ринге оказалась под вопросом, но, судя по всему, организовать бой все же удалось.

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

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Автор: Антон Дударь