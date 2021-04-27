Промоутер Тайсона Фьюри заявил, что уже неделю не получал известий от промоутера Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что проведение боя между чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри находится под угрозой срыва.

Слова Арума приводит BoxingScene.

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"Последний раз я разговаривал с Эдди Хирном в начале прошлой недели, он сказал, что собирается получить подписанное соглашение из Саудовской Аравии в течение 24 часов. Мне кажется, он немного опоздал. Разве вы не были бы пессимистичны, если бы не получали информацию от своего партнера в течение недели? Мы не получаем известий от Эдди Хирна уже больше недели", - сказал Арум.

При этом он предположил, что Фьюри и Джошуа могут провести поединки против других соперников:

"Возможно, мы вдохнем немного жизни в Уайлдера, и Фьюри проведет с ним третий бой, а Джошуа встретится с обязательным претендентом по версии WBO Александром Усиком".

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Автор: Антон Дударь