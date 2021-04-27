Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что проведение боя между чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри находится под угрозой срыва.
Слова Арума приводит BoxingScene.
Читайте такжеДжошуа хочет, чтобы Владимир Кличко помог ему в подготовке к бою с Фьюри
"Последний раз я разговаривал с Эдди Хирном в начале прошлой недели, он сказал, что собирается получить подписанное соглашение из Саудовской Аравии в течение 24 часов. Мне кажется, он немного опоздал. Разве вы не были бы пессимистичны, если бы не получали информацию от своего партнера в течение недели? Мы не получаем известий от Эдди Хирна уже больше недели", - сказал Арум.
При этом он предположил, что Фьюри и Джошуа могут провести поединки против других соперников:
"Возможно, мы вдохнем немного жизни в Уайлдера, и Фьюри проведет с ним третий бой, а Джошуа встретится с обязательным претендентом по версии WBO Александром Усиком".
Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
- Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год, однако даты поединков пока не были названы. А позже Тайсон намекнул, что бой находится под угрозой срыва.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram