Потенциальный соперник Василия Ломаченко Джервонта Дэвис одержал впечатляющую победу.

Американский боксер Джервонта Дэвис одержал эффектную победу в бою за пояс чемпиона мира WBA Super во втором полулегком весе против Лео Санта Круса.

В шестом раунде Дэвис прижал соперника к канатам и апперкотом с левой отправил мексиканца в глубокий нокаут.

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Санта Крусу понадобилось пару минут, чтобы прийти в себя после нокаута. После боя его доставили в больницу.

Дэвис, которого называют потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, одержал 24-ю победу в 24 боях. Санта Крус потерпел второе поражение при одной ничьей и 37 победах.

Видео - Premier Boxing Champions в Twitter.

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Автор: Антон Дударь