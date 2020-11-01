Американский боксер Джервонта Дэвис одержал эффектную победу в бою за пояс чемпиона мира WBA Super во втором полулегком весе против Лео Санта Круса.
В шестом раунде Дэвис прижал соперника к канатам и апперкотом с левой отправил мексиканца в глубокий нокаут.
Читайте также"Легкая победа": легендарный боксер Мейвезер поставил на поражение Ломаченко и заработал крупную сумму (фото)
Санта Крусу понадобилось пару минут, чтобы прийти в себя после нокаута. После боя его доставили в больницу.
Дэвис, которого называют потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, одержал 24-ю победу в 24 боях. Санта Крус потерпел второе поражение при одной ничьей и 37 победах.
Видео - Premier Boxing Champions в Twitter.
Sooo.... KO Of The Year?#DavisSantaCruzpic.twitter.com/I4R0hYciHL— Premier Boxing Champions (@premierboxing) November 1, 2020
Вас также могут заинтересовать новости:
- Там может оказаться Усик: в боксе создана новая весовая категория
- Ломаченко - Лопес: промоутер прокомментировал ситуацию с возможным реваншем
- Чемпион мира Фьюри назвал дату следующего боя после срыва трилогии с Уайлдером
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram