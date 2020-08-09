Украинский боксер Беринчик пообещал выйти на следующий бой в форме клуба УПЛ

Денис Беринчик является болельщиком луганской "Зари".

Украинский боксер легкого веса, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик заявил, что на свой следующий бой выйдет в футболке луганской "Зари".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

Беринчик подчеркнул, что болеет за "Зарю" и заявил:

"Обещаю выйти в футболке "Зари" на свой следующий бой. Отвечаю".

Боксер также прокомментировал результат "Зари" в сезоне 2019-2020 - в УПЛ луганский клуб завоевал бронзовые медали:

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"Бывают моменты, когда тебе не нравится результат, но в целом третье место в чемпионате Украины... Клуб с проблемами: уехал из своего родного города, переезжие свахи, ездят. Но ребята собрались. Был у них и опытный лидер - Каменюка. Поднял команду и отпустил ее в хорошем направлении. Думаю, у них все получится. Есть новые игроки, хотя некоторые хорошие вернулись в "Динамо". Ничего страшного, игроки меняются у всех".

Напомним, Беринчик известен своими яркими выходами в ринг. Украинец выезжал на ринг на коне, выходил в образах Халка, Супер Марио и других.

Беринчик провел на профи-ринге 13 боев и во всех одержал победы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Александр Усик разыграл Дениса Беринчика.

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