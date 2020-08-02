Усик разыграл Берчинчика "кражей" телефона (видео)

Украинский экс-чемпион мира повеселился во время боксерского вечера в Лесниках.

Боксер супертяжелого веса Александр Усик разыграл своего друга и бывшего партнера по "Украинским атаманам" Дениса Беринчика, выступающего в легком весе.

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Усик под эгидой своей промоутерской компании Usyk17 Promotion организовал вечер бокса в селе Лесники под Киевом, на котором присутствовал лично.

Возле ринга помимо Усика находился Беринчик. Последний хотел сделать совместное фото с компанией зрителей и попросил Усика выступить в роли фотографа, передав ему телефон.

Александр Усик взял телефон, осмотрел его и сложил в карман. Позже бывший чемпион мира все-таки сделал снимок.

Видео эпизода опубликовал Instagram-аккаунт boxingukraineboxing.

УНИАН ранее опубликовал результаты всех боев вечера бокса в Лесниках.

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