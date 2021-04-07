Денис Беринчик заявил, что не боится признавать свои ошибки.

Известный украинский боксер Денис Беринчик рассказал о том, как в молодости за хулиганство попадал в СИЗО, а также стоял на учете в полиции.

Об ошибках прошлого Беринчик рассказал в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

"Попадал в СИЗО в хулиганской молодости. Там забрал телефон, там подрался. Я свое чуть-чуть отсидел, и условно отходил, и "наотмечался". Правила там замечательные, потому что там ты должен быть таким, каким есть. Там не наденешь маску, ты должен оставаться тем, кем ты есть - человеком, в первую очередь", - сказал Беринчик.

"Сейчас взросло смотрю на свои ошибки, и не боюсь заявить о них. Нужно всем избавляться от своих выходок, грешностей. Надо уметь исправлять себя", - добавил боксер.

Денис Беринчик: последние новости

Украинец в последнем поединке победил чилийца Хосе Санчеса уже в третьем раунде и после поединка вызвал на кулачный бой Артема Лобова.

"Русский молот" ответил Беринчику и согласился на его предложение.

Сейчас статистика Беринчика удивительная: в его активе 15 побед в 15 поединках, 9 из них - досрочно.

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Автор: Будрин Артем