От величайших до не боксеров: братья Кличко попали в необычный рейтинг

Украинские боксеры получили противоположные оценки своим карьерам.

Легенды украинского бокса Виталий и Владимир Кличко попали в оригинальный рейтинг современных супертяжеловесов.

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Шкалу оценок бойцов представил портал SportBible.

Ресурс распределил бывших и действующих чемпионов мира по разделам, начиная от "величайших" и заканчивая "не боксерами".

Владимир Кличко оказался в числе переоцененных чемпионов вместе Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Виталий Кличко попал в число элитных боксеров в компании с Тайсоном Фьюри и Риддиком Боу.

Величайшими признаны Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший. Хорошими - Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд и Майкл Мурер. Бойцами среднего уровня - Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов и Олег Маскаев

Ужасными чемпионами оказались Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович и Генри Акинванде. Чарльза Мартина и Брюса Сэлдона журналисты вовсе не считают боксерами.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко вошел в топ-100 спортсменов 21 века.

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