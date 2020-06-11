Владимир Кличко вошел в топ-100 спортсменов 21 века

На первом месте оказался американский пловец.

Испанское издание Marca представило рейтинг лучших спортсменов 21 века.

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В списке нашлось место одному украинцу - легенде бокса Владимиру Кличко. Он занял 98-е место, опередив японского пловца Косукэ Китадзиму и баскетболиста Луку Дончича.

"Лучший супертяжеловес этого века. Он защитил титул против 23 боксеров, сумев приблизиться к легендарному Джо Луису (25 - прим.)", - так прокомментировала газета свой выбор.

На первом месте расположился американский пловец Майкл Фелпс, который 23 раза становился победителем Олимпиад. В топ-3 вошли ямайский бегун Усэйн Болт, который побеждал на Играх восемь раз, а также теннисист Роджер Федерер - швейцарец выиграл 20 титулов на турнирах серии "Большого шлема".

Полная версия рейтинга доступна по ссылке.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко помогает вернуться в бокс Эвандеру Холифилду.

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