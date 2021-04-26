Денис Беринчик и Артем Лобов / фрагмент из видео

Украинский боксер Денис Беринчик впервые встретился лицом к лицу с российским экс-бойцом UFC с ирландским паспортом Артемом Лобовым.

Соперники встретились на одном из турниров по кулачным боям Mahatch FC.

Беринчик обхватил руками голову Лобова, после чего россиянин обхватил украинца и поднял его. После этого бойцы пожали друг другу руки и обнялись.

Напомним, бой Беринчика и Лобова пройдет 19 июня.

Беринчик - Лобов: что было раньше

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь