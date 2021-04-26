Боксер и экс-боец UFC впервые встретились лицом к лицу.

Украинский боксер Денис Беринчик впервые встретился лицом к лицу с российским экс-бойцом UFC с ирландским паспортом Артемом Лобовым.

Соперники встретились на одном из турниров по кулачным боям Mahatch FC.

Беринчик обхватил руками голову Лобова, после чего россиянин обхватил украинца и поднял его. После этого бойцы пожали друг другу руки и обнялись.

Напомним, бой Беринчика и Лобова пройдет 19 июня.

Беринчик - Лобов: что было раньше

Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.

Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.

Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.

Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях не участвовал.

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Автор: Антон Дударь