Денис Беринчик и Артем Лобов / фрагмент из видео
Украинский боксер Денис Беринчик впервые встретился лицом к лицу с российским экс-бойцом UFC с ирландским паспортом Артемом Лобовым.
Соперники встретились на одном из турниров по кулачным боям Mahatch FC.
Беринчик обхватил руками голову Лобова, после чего россиянин обхватил украинца и поднял его. После этого бойцы пожали друг другу руки и обнялись.
Напомним, бой Беринчика и Лобова пройдет 19 июня.
Беринчик - Лобов: что было раньше
- Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.
- Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.
- Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.
- Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях не участвовал.
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