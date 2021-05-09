После 8-го раунда команда британца Билли Джо Сондерса выбросила белое полотенце.

В ночь на 9 мая мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу "Канело" уничтожил представителя Великобритании Билли Джо Сондерса.

Встреча прошла на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне (США). Бойцы соревновались за титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.

Интриги не получилось, поскольку все противостояние Альварес доминировал в ринге и закономерно шагал к нокауту. После 8-го раунда бой был прекращен, потому что Сондерс отказался продолжать. У него было разбитое лицо и подозрение на перелом орбитальной кости.

30-летний "Канело" продолжает быть pound for pound, то есть признанным лучшим бойцом независимо от весовой категории.

Наиболее яркие моменты боя к вашему вниманию.

Canelo stings Saunders with an uppercut 🎯#CaneloSaunderspic.twitter.com/UwcumUjI2r — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

SAUNDERS IS FEELING HIMSELF 😮 pic.twitter.com/Pb4je27N9X — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021

Альварес - Сондерс: итоги боя

Альварес проводил свой второй бой за два с половиной месяца. Мексиканец выходил в ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО).

В активе Альвареса теперь 56 побед (38 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

Для Билли Джо Сондерса это первое поражение в карьере. До этого у него было 30 побед, 14 из которых нокаутом.

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Автор: Артем Будрин