В ночь на 9 мая мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу "Канело" уничтожил представителя Великобритании Билли Джо Сондерса.
Встреча прошла на арене "AT&T Stadium" в Арлингтоне (США). Бойцы соревновались за титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO.
Интриги не получилось, поскольку все противостояние Альварес доминировал в ринге и закономерно шагал к нокауту. После 8-го раунда бой был прекращен, потому что Сондерс отказался продолжать. У него было разбитое лицо и подозрение на перелом орбитальной кости.
30-летний "Канело" продолжает быть pound for pound, то есть признанным лучшим бойцом независимо от весовой категории.
Наиболее яркие моменты боя к вашему вниманию.
CANELO MEANS BUSINESS. 😤 pic.twitter.com/cH2Y37vEK3— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
Canelo stings Saunders with an uppercut 🎯#CaneloSaunderspic.twitter.com/UwcumUjI2r— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
SAUNDERS IS FEELING HIMSELF 😮 pic.twitter.com/Pb4je27N9X— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 9, 2021
Альварес - Сондерс: итоги боя
Альварес проводил свой второй бой за два с половиной месяца. Мексиканец выходил в ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО).
В активе Альвареса теперь 56 побед (38 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.
- Для Билли Джо Сондерса это первое поражение в карьере. До этого у него было 30 побед, 14 из которых нокаутом.
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