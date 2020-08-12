Экс-чемпионка мира Шатерникова перенесла операцию из-за онкологии (фото)

Алина Шатерникова вовремя прошла обследование.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова сообщила, что перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования.

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О своей проблеме экс-спортсменка рассказала в Facebook.

"Еще год назад моя щитовидка и тесты на гормоны были идеальны. Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки показал малюсенькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух - чтобы получить однозначную и независимую оценку. Малюсенький узелок оказался злокачественным.

Операцию не откладывала. Все прошло чудесно, потому что раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна.

Друзья мои дорогие, не откладывайте на потом заботу о своем организме. Любите себя осознанно и ответственно. Введите в свой ежегодный рацион профосмотр своего бесценного организма. Всем любви и крепкого здоровья", - написала Шатерникова, прикрепив фото после операции.

Ранее Шатерникова призналась, что не разделяет мнение Василия Ломаченко о россиянах, но не осуждает боксера.

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