Экс-чемпионка мира Шатерникова перенесла операцию из-за онкологии (фото)
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова сообщила, что перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования.
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О своей проблеме экс-спортсменка рассказала в Facebook.
"Еще год назад моя щитовидка и тесты на гормоны были идеальны. Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки показал малюсенькое образование. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух - чтобы получить однозначную и независимую оценку. Малюсенький узелок оказался злокачественным.
Операцию не откладывала. Все прошло чудесно, потому что раннее обнаружение. Профессор доволен, я довольна.
Друзья мои дорогие, не откладывайте на потом заботу о своем организме. Любите себя осознанно и ответственно. Введите в свой ежегодный рацион профосмотр своего бесценного организма. Всем любви и крепкого здоровья", - написала Шатерникова, прикрепив фото после операции.
Ранее Шатерникова призналась, что не разделяет мнение Василия Ломаченко о россиянах, но не осуждает боксера.
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