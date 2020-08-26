В компании Шевченко: Усик выступил на международном турнире по гольфу (фото)

Украинский боксер открыл для себя новый вид спорта.

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик принял участие в международном турнире по гольфу Diplomatic Golf for Good.

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Фото события Усик опубликовал в Instagram.

В соревнованиях при поддержке Всеукраинской федерации гольфа также приняли участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

Для Усика это был первый официальный турнир по гольфу - до этого спортсмен только тренировался.

В турнире приняли участия порядка 80 человек. Его организовали с целью улучшения международного имиджа Украины, а также популяризации гольфа среди молодежи.

Следующий бой Александр Усик планирует провести с британцем Дереком Чисорой. Событие было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора.

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Автор: Данил Слесь