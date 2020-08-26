В компании Шевченко: Усик выступил на международном турнире по гольфу (фото)
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик принял участие в международном турнире по гольфу Diplomatic Golf for Good.
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Фото события Усик опубликовал в Instagram.
В соревнованиях при поддержке Всеукраинской федерации гольфа также приняли участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и легендарный украинский боксер Владимир Кличко.
Для Усика это был первый официальный турнир по гольфу - до этого спортсмен только тренировался.
В турнире приняли участия порядка 80 человек. Его организовали с целью улучшения международного имиджа Украины, а также популяризации гольфа среди молодежи.
Следующий бой Александр Усик планирует провести с британцем Дереком Чисорой. Событие было перенесено из-за пандемии коронавируса.
Ранее промоутер назвал предварительную дату боя Усик - Чисора.
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