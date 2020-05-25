"Идеальный удар, под флаг": Усик открыл для себя новый вид спорта (видео)

Украинский боксер опробовал хобби Андрея Шевченко.

Украинский супертяжеловес Александр Усик попробовал свои силы в гольфе.

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Боксер на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором он совершает три удара клюшкой.

"Идеальный удар, под флаг", - похвалили спортсмена за кадром после одной из попыток.

Стоит отметить, что гольф является любимым хобби главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

Напомним, следующий бой Александр Усик планирует провести с британцем Дереком Чисорой. Событие было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что команда Чисоры представила трейлер предстоящего боя с Усиком.

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