"Двойные стандарты": сеть возмутило расистское высказывание темнокожего боксера в адрес Ломаченко

Девин Хэйни заявил, что никогда не проиграет "белому парню".

Непобедимый американский боксер Девин Хэйни скандально высказался об украинском чемпионе Василии Ломаченко, заявив, что никогда не проиграет парню с белым цветом кожи.

Слова темнокожего боксера в Twitter приводит редактор talkSport.com Майкл Бенсон.

"Я никогда в своей жизни не проиграю белому парню. Мне без разницы кто и что там говорит. Ни один белый мальчик не сможет побить меня ни в один из дней недели. Если я буду драться с белым парнем десять раз, я выиграю в десяти случаях", - сказал Хэйни.

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Сеть возмутило высказывание Хэйни.

"Представьте, если бы Лома сказал обратное... Его высказывание расследовали бы, и, скорее всего, его бы дисквалифицировали", "Скормите его Ломаченко. Лома сводит его в боксерскую школу", "Если бы Василий сказал: "Черный парень", дальнейший сценарий был бы другим", "Это сто процентов двойные стандарты", "Хочу увидеть, как Ломаченко унизит его", - комментируют фанаты бокса.

Отметим, что в активе 21-летнего Хейни 24 победы в 24 боях на профессиональном ринге (15 из них - нокаутом).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что следующий соперник Ломаченко в очередной раз оскорбил украинца.