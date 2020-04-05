"Высокомерный с*кин сын": соперник Ломаченко в очередной раз оскорбил украинца

Теофимо Лопес рассказал, чем отличается от бывших соперников украинского чемпиона мира.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжает оскорблять украинского обладателя поясов WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), который является его следующим соперником.

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Американский боксер дал интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих. Это может получиться только у меня.

Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.

Американец признался, что его раздражает характер украинца:

"Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".

Напомним, поединок был запланирован на 30 мая, однако событие перенесено из-за пандемии коронавируса. Практически все спортивные мероприятия в Европе остановлены, перенесены или отменены.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный Тайсон назвал Ломаченко своим любимым бойцом и подобрал для него соперника.