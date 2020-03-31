Чемпионский бой украинского боксера перенесен из-за коронавируса во второй раз подряд

Виктор Постол не вернется на ринг в мае.

Бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) перенесен во второй раз подряд из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии BoxingScene.

"Чувствую себя кошмарно перед Хосе и Виктором, ведь они начали тренировочные лагеря, но вновь вынуждены услышать, что поединок переносят. Они являются настоящими профессионалами и обязательно покажут зрелище болельщикам во Фресно. Мы с нетерпением будем ждать возможности провести этот бой в безопасное время", - отметил Арум.

Поединок Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за коронавируса организаторы отменили событие. Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, однако вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия, а практически все спортивные мероприятия были отменены или перенесены.

Напомним, Постол - экс-чемпион мира по версии WBC. Украинец во второй раз попытается вернуть себе этот титул. В 2018 году в поединке за пояс WBC он проиграл Джошу Тэйлору.

УНИАН ранее сообщал о переносе боя украинского супертяжеловеса Александра Усика.