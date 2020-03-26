"Этот парень силен": Джошуа объяснил, с какой проблемой Усик может столкнуться в бою с Чисорой

Энтони Джошуа считает, что Дерек Чисора создаст проблемы Александру Усику.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа оценил перспективы Александра Усика в бою с Дереком Чисорой.

Слова боксера приводит Sky Sports.

"Тот Чисора, которого мы видели в двух боях с Диллианом Уайтом, создаст проблемы Усику. Я спарринговал с Дереком, этот парень силен, с ним шутки плохи. Усик - боксер крузервейта. Чтобы сдержать Чисору, ему придется задействовать свои ноги и много двигаться.

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Однако мощи Усика может не хватит, чтобы побеспокоить Чисору, тогда как у Усика в этом плане могут возникнуть проблемы", - сказал Джошуа.

"Но с другой стороны Усик - один из лучших боксеров своего поколения", - добавил чемпион.

Напомним, бой Усика и Чисоры был запланирован на 23 мая, однако будет перенесен из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что британец Диллиан Уайт спрогнозировал поражение Усика в бою с Чисорой.