"Его ждет неприятный сюрприз": британский боксер спрогнозировал поражение Усика в бою с Чисорой

Диллиан Уайт считает, что Дерек Чисора может победить украинца.

Британский боксер Диллиан Уайт считает, что у Александра Усика возникнут серьезные трудности в бою против Дерека Чисоры.

"Если Чисора будет в форме, а я в этом уверен, то Усика ждет неприятный сюрприз. Ему предстоит тяжелая ночь, даже если он выиграет. Я прямо говорю Усику: не стоит недооценивать Чисору. Если Дерек будет в форме, если он выйдет мотивированным, то заставит тебя поработать. Очень серьезно поработать", - сказал Уайт.

Боксер выразил уверенность в том, что Чисора сможет выиграть у Усика:

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"Конечно, я на сто процентов уверен, что Чисора может победить Усика. И я буду поддерживать его".

Уайт выразил мнение, что Усику было непросто победить Чазза Уизерспуна, когда украинец дебютировал в супертяжах:

"Усику было непросто в бою с Уизерспуном. Окей, он перебоксировал и перебегал Уизерспуна, но он выбросил миллион ударов перед тем, как выиграть. А ведь Уизерспун уже, можно сказать, ушел на пенсию перед их боем".

Отметим, что Диллиан Уайт дважды встречался с Дереком Чисорой и оба раза выиграл.

Ориентировочной датой боя Усик - Чисора промоутеры называют 28 марта. Официально бой еще не утвержден.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что чемпион мира Энтони Джошуа выразил готовность провести бой с Усиком.