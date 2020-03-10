Бой украинского боксера за два титула чемпиона мира официально утвержден (фото)

Виктор Постол вернется на ринг в мае.

Новые дата и место проведения боя между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) официально утверждены.

Поединок пройдет 9 мая в калифорнийском Фресно (США) и станет главным событием вечера бокса.

Об этом сообщила промоутерская компания Top Rank, опубликовав официальный постер предстоящего боя.

Напомним, Постол - экс-чемпион мира по версии WBC. Украинец во второй раз попытается вернуть себе этот титул. В 2018 году в поединке за пояс WBC он проиграл Джошу Тэйлору.

Поединок Постола с Рамиресом должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, однако из-за эпидемии коронавируса организаторы отменили событие.

УНИАН ранее также сообщал о том, что девять украинцев вошли в топ-1000 лучших боксеров всех времен.