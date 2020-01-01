"Будет большой успех": астролог посоветовал Владимиру Кличко вернуться на ринг в 2020 году

Астролог считает, что украинский экс-чемпион может одержать громкую победу в первом бою после возвращения.

Украинский астролог Влад Росс заявил, что 2020 год - благоприятное время для Владимира Кличко для того, чтобы вернуться на ринг.

Об этом Росс рассказал сайту segodnya.ua.

"Есть такое понятие - хорарная астрология. Хорар в переводе с греческого - час. Это когда звезды могут отвечать на конкретно поставленный вопрос, который вы в данный момент задаете. Звезды на небе сейчас дают четкую картинку, которая восходит на восточной точке гороскопа - асценденте. И получается - полный мужчина возвращается назад между голубями, которые собираются у его ног. Это фермер везет тележку с плодами, которые он сорвал. И направляется назад к себе на ферму.

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Я вижу новые неожиданные цели, выдающиеся возможности. Это говорит о том, что действительно, Кличко нужно возвращаться на ринг - он будет иметь большой успех. Как минимум первый бой, если Владимир вернется, он может выиграть очень серьезно, мощно", - рассказал астролог.

Росс подчеркнул, что, если бы консультировал украинского боксера, то посоветовал бы ему возвращаться:

"Если бы я сейчас его консультировал, конечно, сказал бы ему: "Да, возвращайся в ринг". В момент, когда вы задаете этот вопрос, в соединении находятся Юпитер и Солнце. Юпитер - это счастье, удача, большие возможности. Причем в девятом доме - а это возможности за границей, на международной арене".

Напомним, Кличко не выходил на ринг с апреля 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа.

Ранее в конце 2019 года Кличко-младший намекнул на возобновление карьеры.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа был признан лучшим в боксе за последние деять лет.