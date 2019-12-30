"Битва поколений": бой Кличко против Джошуа стал лучшим в боксе за последнее десятилетие (видео)

Украинец потерпел поражение и завершил карьеру.

Поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли" признан лучшим в боксе за последние десять лет.

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Событие на первое место поставил авторитетный портал Boxing News.

Журналисты назвали это противостояние "битвой поколений". Бой состоялся 29 апреля 2017 года и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, когда Кличко-младший дважды оказывался в нокдауне.

На кону боя стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF, а у Владимира была возможность провести реванш, но он принял решение завершить карьеру.

Видеообзор боя

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко предложил фанатам выбрать поединок для возвращения на ринг.