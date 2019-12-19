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Известный украинский боксер покрасил волосы в розовый цвет (фото)

19:46, 19 декабря 2019
Бокс
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Иван Редкач на пресс-конференции / фото: boxingscene.com

С новым имиджем Редкач появился на пресс-конференции, посвященной бою против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).

В рамках пресс-конференции прошла дуэль взглядов боксеров.

Бой Редкача и Гарсии пройдет 25 января в Бруклине. Соперники поспорят за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

фото: boxingscene.com
Иван Редкач / фото: boxingscene.com

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стал известен заработок украинского боксера Александра Гвоздика в 2019 году.

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Теги: #бокс#Иван Редкач