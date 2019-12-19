Известный украинский боксер покрасил волосы в розовый цвет (фото)

Иван Редкач решил кардинально сменить имидж перед самым крупным боем в карьере.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) удивил фанатов своим новым имиджем. Украинец покрасил волосы в розовый цвет.

С новым имиджем Редкач появился на пресс-конференции, посвященной бою против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).

В рамках пресс-конференции прошла дуэль взглядов боксеров.

Бой Редкача и Гарсии пройдет 25 января в Бруклине. Соперники поспорят за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стал известен заработок украинского боксера Александра Гвоздика в 2019 году.