Известный украинский боксер покрасил волосы в розовый цвет (фото)
19:46, 19 декабря 2019Бокс
580 0
Иван Редкач решил кардинально сменить имидж перед самым крупным боем в карьере.
Иван Редкач на пресс-конференции / фото: boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) удивил фанатов своим новым имиджем. Украинец покрасил волосы в розовый цвет.
С новым имиджем Редкач появился на пресс-конференции, посвященной бою против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии (35-2, 21 КО).
В рамках пресс-конференции прошла дуэль взглядов боксеров.
Бой Редкача и Гарсии пройдет 25 января в Бруклине. Соперники поспорят за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
фото: boxingscene.com
Иван Редкач / фото: boxingscene.com
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стал известен заработок украинского боксера Александра Гвоздика в 2019 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter