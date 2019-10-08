"Обсуждаем детали": Усик может провести бой с 42-летним гигантом из России

Ситуация прояснится в ближайшее время.

Александр Красюк, который является промоутером украинца Александра Усика, подтвердил, что в ближайшее время будет найден новый соперник вместо нидерландца Тайрона Спонга, который попался на допинге.

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Красюка цитирует Facebook-страница K2 Promotions.

"У нас имелась сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет оглашено в ближайшее время", - отметил промоутер.

Позже промоутер Владимир Хрюнов заявил в комментарии Sportbox.ru, что 42-летний россиянин Александр Устинов (34-3, 25 КО) согласился выйти на ринг против украинца в качестве замены.

"Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. Усик может встретиться с большими проблемами в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме", - отметил Хрюнов.

В пробе "А" у Спонга нашли препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.

Поединок должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом Усика в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Усика отрицает использование запрещенных препаратов.