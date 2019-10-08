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Соперник Усика провалил допинг-тест, бой может не состояться

09:28, 08 октября 2019
Бокс
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Спонг пока не отстранен официально / фото: BoxingScene

Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн на своей странице в Twitter:

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"С нами связались из VADA и сообщили, что допинг-тест Спонга показал неудовлетворительные результаты. Сейчас дело отправлено в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть резервные соперники", - отметил Хирн.

Поединок должен пройти 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и стать дебютом Усика в супертяжелом весе.

Отметим, что трансляция боя Усик - Спонг в прямом эфире запланирована на телеканале "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира Деонтей Уайлдер не боится появления Усика в супертяжелом дивизионе.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Тайрон Спонг