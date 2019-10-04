"Слишком маленький": чемпион мира в супертяжелом весе не боится появления Усика в дивизионе

Деонтей Уайлдер считает, что украинец не представляет угрозы.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не видит доминирующей силы в украинце Александре Усике, который намерен дебютировать в дивизионе американца.

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Чемпиона цитирует Boxingnews24.

"Александр Усик не представляет угрозы для меня. Он слишком мал. Я имею ввиду, что что он делает на ринге много движений и так далее, но это не беспокоит меня", - заявил Уайлдер.

Напомним, 12 октября в США Усик проведет бой против нидерландца Тайрона Спонга. Украинец дебютирует в супертяжелом весе.

Уайлдер свой следующий поединок проведет 23 ноября против Луиса Ортиса.

УНИАН ранее сообщал, что Усик посетил вечер бокса в США и встретился с легендой НБА.