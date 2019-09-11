"Он не лучший в мире": тренер легендарного Пакьяо хочет боя с Ломаченко

Фредди Роуч "устал слушать", что Ломаченко - лучший боксер мира.

Тренер легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч заявил о том, что хотел бы увидеть поединок своего подопечного против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Слова Роуча приводит сайт boxingnews24.com.

"Хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Я устал слышать о том, что он лучший боксер в мире, потому что это не так", - сказал Роуч.

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Отметим, что на данный момент 40-летний Пакьяо владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (66,7 кг), а Ломаченко - титулами WBO, WBA и WBC в легком весе (61,2 кг).

В прошлом году Ломаченко высказывался о возможном бое с Пакьяо, заявив, что не горит желанием проводить этот поединок, так ничего не выиграет от этого боя. "Все равно скажут: "Ты побил старика, ты загнал его не в его вес", - сказал тогда украинец.

УНИАН ранее также сообщал о том, что промоутеры назвали имена возможных соперников Ломаченко.