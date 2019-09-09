Еще один бой в этом году: названы имена возможных соперников Ломаченко

Следующим соперником украинского чемпиона могут стать американский или австралийский боксеры.

Следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) может стать непобедимый американец Девин Хэйни (22-0, 14 КО) или австралиец Джордж Камбосос (17-0, 10 КО).

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет организовать бой Ломаченко - Хэйни в этом году.

"На следующей неделе, надеюсь, Хэйни победит Абдуллаева. Тогда он станет обязательным претендентом для Ломаченко, который до объединения титулов хочет провести еще один бой в этом году. Если Хэйни победит, мы будем называть имя Ломаченко, чтобы организовать этот бой до конца года. Весь мир захочет это увидеть. Так что, надеюсь, Арум и Ломаченко примут этот вызов", - цитирует Хирна boxingnews24.com.

Читайте также"Наверху идет дележка": Ломаченко высказался об отношениях Украины с Россией

Еще одного кандидата на бой с Ломаченко назвал промоутер украинца Боб Арум.

"Мы будем искать наилучший вариант. Есть очень хороший австралийский парень Джордж Камбосос-младший. В случае с Ломаченко ведется поиск самых сильных соперников из возможных", - приводит слова Арума worldboxingnews.net.

Напомним, ожидается, что в марте-апреле следующего года Ломаченко проведет обїединительный бой за четыре титула в легком весе против победителя боя Ричард Комми - Теофимо Лопес. До этого у украинца есть время для промежуточного поединка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что британец Люк Кэмпбелл признал чистое поражение от Ломаченко.