Экс-чемпион мира Фьюри назвал Усика "самым сложным испытанием"

Британский боксер считает, что украинец может быть непростым соперником.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал имена своих потенциально самых опасных соперников. В их число британец включил украинца Александра Усика.

Об этом Фьюри сказал в интервью ESPN.

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"Самые серьезные оппоненты в дивизионе? Вероятно, Уайлдер. Я уже боксировал с ним и победил его (официальный результат боя - ничья, - Прим. ESPN). Если честно, не вижу никого, кто еще мог бы стать проблемой. Возможно, Александр Усик. Это странный парень, левша, непобедимый абсолютный чемпион в крузервейте. Так что, возможно, он может стать следующим самым сложным испытанием для меня".

Интересно, что чемпиона мира Энди Руиса Фьюри назвал "посредственным боксером", а экс-чемпиона Энтони Джошуа - "мешком".

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри должен провести реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Свой следующий бой британец проведет 14 сентября, когда встретится с непобедимым шведом Отто Валлином.

УНИАН ранее также сообщал о том, что букмекеры не сомневаются в победе Усика над нидерландским боксером Тайроном Спонгом.