Букмекеры не сомневаются в победе Усика над нидерландским супертяжеловесом

Украинец вернется на ринг в октябре.

Букмекеры дали первые котировки на предстоящий бой украинского боксера Александра Уиска (16-0, 12 КО) против нидерландца Тайрона Спонга (13-0, 12 КО).

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом этого боя.

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На победу украинца дается минимальный коэффициент - 1,01. В то же время на то, что Спонгу удастся сотворить сенсацию, можно поставить с коэффициентом 19,00. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом - коэффициент 34,00.

Вечер бокса с участием украинца пройдет 12 октября в Чикаго.

Изначально соперником украинца должен был стать Карлос Такам, но камерунец сменил промоутера и переговоры были сорваны. Усик в прошлый раз боксировал 10 ноября, когда в восьмом раунде нокаутировал британца Тони Беллью.

Позже Усик отказался от всех титулов в тяжелом весе. Спонг является звездой кикбоксинга и ММА.

УНИАН ранее сообщал, что Усик назвал сильные стороны своего следующего соперника.